В Челябинской области 577 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 25 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 577 положительных результатов, среди заболевших — 41 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 315 тысяч 186 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 25 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1619 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 298 тысяч 49 южноуральцев. На лечении остаются 8 тысяч 455 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 10 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

В Челябинской области запустили горячую линию Росздравнадзора по поставкам медикаментов. Столкнувшихся с исчезновением того или иного препарата просят незамедлительно сообщать об этом по многоканальному бесплатному номеру 8‑800‑550‑99‑03.

Челябинский врач предупредил о последствиях бесконтрольного приема витаминных комплексов и назвал три способа профилактики авитаминоза.



В Минздраве рассказали, где взрослые и подростки могут сделать прививку в выходные. Прививать детей 6—11 лет начнут в начале апреля.