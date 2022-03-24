Челябинский врач назвал три способа профилактики авитаминоза

Доктор предупредил о последствиях бесконтрольного приема витаминных комплексов

Весна не балует южноуральцев своим приближением, и многие чувствуют себя истощенными после зимы. Упадок сил может свидетельствовать о нехватке витаминов. В чем особенность авитаминоза и гиповитаминоза, кто больше всего подвержен этим состояниям и употребление каких продуктов поможет их предотвратить, ИА «Первое областное» узнало у врача-методиста челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данила Абубакирова.



«Авитаминоз, если совсем грубо говорить, — это полное отсутствие витаминов в организме. В развитых странах такое состояние практически невозможно встретить. Оно может быть разве что в странах третьего мира, где есть большие проблемы с питанием. В России, в частности в Челябинской области, возможны гиповитаминозы — снижение уровня витаминов в организме», — уточнил Данил Абубакиров.

По словам эксперта, проявление гиповитаминоза зависит от того, какого именно витамина или элемента не хватает в организме человека. В нашем регионе это чаще всего витамины D, C, А, E и группы B.

«Недостаток любого витамина имеет свои проявления, поэтому нужно рассматривать жалобы в комплексе, выяснять, есть ли недостаток витамина клинически. Так, слабость и сонливость, на которую часто жалуются весной, может свидетельствовать о нехватке витамина D или группы B. Но назначение и прием любых витаминов лучше начинать по результатам анализов, если выявлено их недостаточное количество», — говорит врач.

Следить за уровнем витаминов в крови, если вы хорошо себя чувствуете, достаточно один раз в год. Вот только в программу бесплатного оказания медицинской помощи, которую можно получить по полису ОМС, эти исследования не входят, а в платных лабораториях цены на них кусачие. С учетом забора крови, анализ на содержание витамина D, к примеру, обойдется минимум в 1500 рублей.

ВИТАМИНЫ — ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

В аптеках при этом представлен широкий ассортимент витаминных комплексов, в том числе для детей. Но эксперт рекомендует принимать их только по назначению врача.

«Как правило, люди предпочитают просто купить витамины и начать их пить, считая сдачу анализов дополнительной тратой денег. Но при передозировке витаминов — гипервитаминозах — тоже есть опасные последствия. К примеру, при переизбытке витамина D в организме возможно развитие такого состояния как спазмофилия. Если перебарщиваем с витамином А — страдает печень. Конечно, нужно думать и об этом. Внутренним ощущениям доверять, конечно, неплохо, но не в этом вопросе», — продолжает Данил Абубакиров.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Для профилактики дефицита витаминов в организме врач советует придерживаться разнообразного сбалансированного питания с обязательным присутствием в рационе фруктов, овощей, разнообразной рыбы, мяса, молочных и кисломолочных продуктов.

«Зачастую дополнительно витаминизируют каши, молоко. Обращайте внимание на упаковку и по возможности отдавайте предпочтение более обогащенным витаминами продуктам. Конечно, если есть только эти продукты, есть вероятность гиповитаминоза, поэтому питание и должно быть разнообразным», — продолжает врач.

Данил Абубакиров советует не забывать о привычных капусте, свекле, моркови, отдавать предпочтение сырым или свежезамороженным ягодам, овощам. Говорит, что при шоковой заморозке в них сохраняется польза.

Витамин В, по словам врача, можно найти в гречке или выпечке (им богата, кстати, корочка хлеба), D — в яичном желтке и рыбе, которая, ко всему прочему, поможет получить витамины А, Е и омега-3. Богатую ретинолом (витамином А) морковь рекомендуется есть со сметаной для лучшего усвоения, а витамин С получать из тех же апельсинов, мандаринов или шиповника. Главное — помнить, что при приготовлении отвара из плодов последнего температура воды не должна превышать 50—60 градусов. Иначе все его полезные свойства сойдут на нет.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В дополнение для восстановления организма после зимы не стоит забывать о ведении здорового образа жизни: отказаться от вредных привычек, сбалансировать режим дня и чаще бывать на свежем воздухе.