Росздравнадзор по Челябинской области запустил горячую линию по вопросам поставок лекарств в аптеки

﻿По поручению губернатора Алексея Текслера цены на препараты в регионе мониторят ежедневно

Для аптек Челябинской области создадут горячую линию по поставкам медикаментов. Ее до 24 марта запустит Росздравнадзор. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе ежедневно мониторят цены на лекарства и прорабатывают вопросы импортозамещения и новых логистических цепочек. Об этом сегодня сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) области.

«По результатам приема и анализа обращений на горячую линию будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения», — уточнили в КСП Челябинской области.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в России. Главам регионов поручили оперативно мониторить цены на товары первой необходимости, лекарства и следить за их наличием в розничных магазинах.