В Челябинской области в выходные откроют больше 30 мобильных пунктов вакцинации

В Минздраве рассказали, где сделать прививку 25, 26 и 27 марта

В Челябинской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса. В выходные, 26 и 27 марта, в регионе продолжат работу больше 30 мобильных бригад медиков. Сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных комплексах, поликлиниках по месту жительства, на некоторых вокзалах.

«Вакцинация подростков продолжится в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые смогут выбрать удобный для себя пункт», — рассказали в ведомстве.

После введения препарата от COVID-19 в Минздраве рекомендуют избегать занятий спортом, не допускать перегрева и переохлаждения, помнить о ношении масок, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции.

ТРК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ

Челябинск

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

26 марта

ТК «КС» с 12:00 до 15:00.

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.

ТРК «Горки» с 9:00 до 16:30.

27 марта

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.

Магнитогорск

26 и 27 марта

ТРК «Континент» с 14:00 до 18:00.

Златоуст

25 марта

ТРК «Тарелка» с 16:00 до 19:00.

26 и 27 марта

«Территория бизнеса» с 10:00 до 18:00.

ТРК «Тарелка» с 10:00 до 15:00.

Кыштым

26 и 27 марта

ТК «Радуга» с 10:00 до 14:00.

Чесма

25 марта

Центральный рынок с 10:00 до 13:00.

Бреды

26 и 27 марта

ТРК «Магнит» с 10:00 до 13:00.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Ж/Д вокзал, медпункт.

Сатка

Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт пункт Ж/Д вокзала.

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение.

Увелка

Районная больница, приемный покой.

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт.

Куса

Районная больница, приемный покой.

Село Кизильское

Районная больница.

Миасс

Городская больница № 3 с 18:00 до 21:00.

Медпункт Ж/Д вокзала.

Златоуст

Медпункт Ж/Д вокзала.

Бердяуш

Медпункт Ж/Д вокзала.

Усть-Катав

Медпункт Ж/Д вокзала.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой (пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00).