В России стартуют клинические исследования детской вакцины от коронавируса

Прививать детей 6-11 лет «Спутником М» начнут в начале апреля

Клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей от 6 до 11 лет начнутся уже в начале апреля. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Вакцину проверят на пациентах для уточнения реакции организма, а после выведут на массовый рынок лекарств.

Центр Гамалеи уже получил разрешение на регистрацию детского препарата в конце января 2022 года, после того, как «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет уже показал свою безопасность в исследованиях,

Напомним, вакцина для подростков поступила в гражданский оборот в декабре 2021 года.