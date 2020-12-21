Среди вновь зараженных коронавирусом в Челябинской области снова есть школьники

Минздрав Челябинской области озвучил свежую сводку

За минувшие сутки в Челябинской области провели 4 тысячи 492 теста на коронавирус. Число заразившихся пополнили еще 303 южноуральцев, среди которых два школьника. Общее число пациентов с коронавирусом по региону с начала пандемии достигло 33 тысяч 36 человек.

На лечении в больницах и дома остаются 11 тысяч 140 человек. За минувшие сутки выписаны 74 южноуральца.

«Накануне одиннадцать пациентов с коронавирусом. Непосредственно от новой инфекции скончались семь человек: это три женщины 68, 73, 89 лет, а также четверо мужчин 60, 66, 70 и 89 лет. Еще четверо умерли от тяжелых сопутствующих заболеваний», — рассказывают в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Так, У 77-летней женщины был рак, у 47-летней дамы — лейкоз. У 69-летнего пациента — инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. У 87-летней пациентки — злокачественное новообразование и атеросклероз сосудов.



Который день среди вновь заразившихся много школьников. Однако классов, закрытых на карантин по ковид, по всей Челябинской области нет. Ранее Алексей Текслер принял решение отправить школьников на каникулы уже с 28 декабря. Судя по цифрам свежей статистики, это мера оправданна.