«Выглядит как издевка»: челябинцев приглашают на диспансеризацию в разгар пандемии

Из-за коронавируса профилактические осмотры приостановлены еще в октябре

На дворе пандемия. Острожный челябинец, опасаясь инфекции, носа на двор не сунет. Но на все наши страхи не обращают внимания страховщики. Компания «СОГАЗ-Мед» приглашает челябинцев в поликлиники — пройти бесплатную диспансеризацию. О сомнительной рассылке СМС информационому агенству «Первое областное» рассказала читательница Ирина.

«30 ноября мне пришла эсэмэска от компании „СОГАЗ-Мед“: „Информируем вас о возможности бесплатно пройти диспансеризацию в вашей поликлинике“. Подобные сообщения рассылаются не первый год. И почему-то уже к декабрю, когда диспансеризация уже пройдена. В этом году рассылка особенно поразила. Диспансеризации нет, а приглашение присылают», — рассказывает Ирина.

Диспансеризация взрослого населения по всей Челябинской области остановлена еще в конце октября. Из-за нехватки рабочих рук врачи «здорового приема» брошены на первичный осмотр пациентов и на телеконсультации. Поэтому приглашение страховщиков на самом деле выглядит неуместно.

Однако в самой компании «СОГАЗ-Мед», куда мы обратились за комментарием, ничего криминального в своей рассылке не видят.

«Согласно современному законодательству страховые медицинские организации обязаны информировать застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических мероприятий, включающих в себя диспансеризацию, профилактические осмотры и диспансерное наблюдение. Информирование застрахованных лиц о необходимости проведения профилактических мероприятий не содержит формулировок о приглашении на диспансеризацию. Тесты содержат информацию о возможности бесплатно пройти профилактические мероприятия», — заявила информационному агентству «Первое областное» директор челябинского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Марина Васильева.

По словам директора, компания отправляла Ирине СМС несколько раз. Первое, в январе 2020 года, судя по статусу сообщения, до женщины не дошло. Второе, в августе 2020-го, было доставлено до адресата. Третье послание «СОГАЗ-Мед» направил нашей читательнице в ноябре, так как не получил подтверждения из поликлиники, что диспансеризация пройдена.

Впрочем, Ирину такой ответ не устроил.

«Когда появились медицинские страховые компании, нам обещали, что они будут „вести пациента“. Напоминать о важных приемах, записывать на диспансеризацию. На деле этого нет. Работа ведется, но сплошь формальная. Например, меня никто и ни разу не пригласил к доктору, на учете у которого я состою. А последняя СМС в свете коронавируса вообще выглядит как издевка. Я уверена, что многие люди воспринимают ее как приглашение в поликлинику», — замечает наша читательница.

В Челябинском отделении ФОМС подтвердили, что приглашать людей на диспансеризацию в декабре неуместно. Рассылать СМС тем, кто уже прошел диспансеризацию, тоже. Перед рассылкой страховщик должен проверить, не прошел ли уже пациент пофосмотр.