Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Челябинскую область

Регион получил гораздо больше, чем ожидали. Кого привьют

В Челябинскую область поступила очередная крупная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак». На этот раз регион получил еще тысячу доз.

«Препарат с соблюдением всех правил транспортировки доставлен на Областной аптечный склад. Вакцина распределяется между медицинскими организациями в муниципальных образованиях региона, в том числе ее направят в ЗАТО», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Свежая партия также будет направлена на вакцинацию людей, чья профессия относится к группам риска. Это медицинские и социальные работники, учителя школ, а также преподаватели вузов и ссузов, сотрудники полиции.

На прошлой неделе с просьбой выделить им вакцину обратились медики из закрытых городов Челябинской области. Формально они не подчиняются Минздраву региона и должны прививаться по линии Федерального медико-биологического агентства. Однако губернатор Алексей Текслер поддержал медработников в их желании получить защиту как можно скорее и распорядился включить их в списки на вакцинацию по линии Минздрава.

В общей сложности в декабре Челябинская область получила 3 700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V»). Это на 700 доз больше, чем ожидалось.