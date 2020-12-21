Кто из челябинских студентов-медиков получит по 7 и по 10 тысяч рублей

Власти области дали четкие разъяснения

После начала пандемии многие студенты-медики устроились на работу в ковидные отделения. Все они получают надбавку к основной зарплате. Однако выплаты долгое время не были положены тем, кто приходит на практику. В ноябре и в декабре студентов-практикантов тоже поощрят деньгами.

«По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера студенты-медики, проходящие практику в больницах региона в условиях распространения COVID-19, получат специальную выплату в размере семи тысяч рублей за счет средств областного бюджета. Эта выплата полагается студентам медицинских колледжей, которые проходили практику в медучреждениях области, подведомственных региональному минздраву, в ноябре и декабре этого года», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним также, что аналогичная выплата предусмотрена для студентов ЮУГМУ. За прохождение практики в ковидных больницах будущие врачи получат по 10 тысяч рублей, а средний медперсонал — по семь тысяч рублей. Эти выплаты по решению президента России идут из средств федерального бюджета.

По данным пресс-службы правительства региона, на конец декабря 2020 года на Южном Урале 1 674 студента проходят практику в медицинских организациях. Они работают в колл-центрах и в регистратурах поликлиник. Еще 774 студента ЮУГМУ трудоустроены официально: врачами-стажерами работают 126 человек, средним медперсоналом — 477 человек, младшим медперсоналом — 64 человека. На госпитальных базах работают 13 педагогических работников и 23 — в первичном звене.