Зимние каникулы во всех школах Челябинской области начнутся 28 декабря

Такое заявление сделал глава региона Алексей Текслер

Власти Челябинской области приняли решение о досрочном начале зимних каникул в Челябинской области. Во всех учебных заведения региона они стартуют в понедельник, 28 декабря.

«Этой зимой мы чуть пораньше, с 28 декабря, начнем новогодние каникулы. Для школьников это будет позитивно. В целом все оценки в завершение года пройдут 25 числа», — заявил Алексей Текслер.

При этом глава региона еще раз опроверг слухи, что с этой даты в регионе будет объявлен полный локдаун. Введения новых ограничений оперативный штаб по коронавирусу в Челябинской области не планирует.