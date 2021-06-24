«Снова стала подопытной»: Ирина Гехт первой в Челябинской области ревакцинировалась от ковида

Год назад политик уже поставила две прививки «Спутника V»

Минздрав РФ готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Ожидается, что прививку от новой инфекции рекомендуют делать раз в год. А между тем в Челябинской области появился первый южноуралец, уже прошедший ревакцинацию. Ирина Гехт повторно привилась «Спутником V». Об этом первый вице-губернатор Челябинской области рассказала в четверг, 24 июня, во время брифинга с журналистами.

Первый цикл вакцинации Ирина Гехт проходила в Москве в июле 2020 года. Ближе к этому лету стало понятно, что уровень антител упал ниже пяти единиц. А это значит, что организм остался фактически без защиты. Медики посоветовали политику сделать прививку снова. Как и в прошлый раз, Ирина Гехт привилась отечественной вакциной «Спутник V».

«Для меня это правильная история. Вакцинация позволила мне не уходить на больничные и оставаться в рабочем строю, хотя многие болели», — заявила Ирина Гехт.

Медики уже не раз заявляли, что именно вакцинация формирует более сильный иммунитет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 60% пациентов ковидных клиник в столице — это переболевшие коронавирусом люди. После болезни они стремительно теряют уровень антител. Только прививка дает надежную и долговременную защиту. Примерно на год.

Предполагается, что для ревакцинации в России будут использовать препарат «Спутник Лайт». Но пока в регионы его поставки еще не налажены. В связи с этим Ирина Гехт по совету медиков привилась уже доступной двухкомпонентной прививкой.

«Я снова стала подопытной», — шутит Гехт.

Напомним, первые 42 дозы «Cпутника V» пришли в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Теоретически получившие этот препарат люди должны ревакцинироваться уже осенью. К тому моменту, замечает Гехт, Минздрав России не только дать россиянам прямые рекомендации по вакцинации, но еще и устранить техническую проблему, чтобы информация о повторном цикле прививок отображалась на Госуслугах. Пока пациента нельзя повторно внести в регистр привитых пациентов.

В Челябинской области за минувшие сутки от коронавируса привили рекордное число жителей — почти десять тысяч человек. Интерес к вакцинации среди южноуральцев вырос на фоне третьей волны пандемии в России.



А между тем с 1 августа курорты Краснодарского края закроются для непривитых туристов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



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