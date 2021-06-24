Минздрав РФ готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Ожидается, что прививку от новой инфекции рекомендуют делать раз в год. А между тем в Челябинской области появился первый южноуралец, уже прошедший ревакцинацию. Ирина Гехт повторно привилась «Спутником V». Об этом первый вице-губернатор Челябинской области рассказала в четверг, 24 июня, во время брифинга с журналистами.
Первый цикл вакцинации Ирина Гехт проходила в Москве в июле 2020 года. Ближе к этому лету стало понятно, что уровень антител упал ниже пяти единиц. А это значит, что организм остался фактически без защиты. Медики посоветовали политику сделать прививку снова. Как и в прошлый раз, Ирина Гехт привилась отечественной вакциной «Спутник V».
«Для меня это правильная история. Вакцинация позволила мне не уходить на больничные и оставаться в рабочем строю, хотя многие болели», — заявила Ирина Гехт.
Медики уже не раз заявляли, что именно вакцинация формирует более сильный иммунитет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 60% пациентов ковидных клиник в столице — это переболевшие коронавирусом люди. После болезни они стремительно теряют уровень антител. Только прививка дает надежную и долговременную защиту. Примерно на год.
Предполагается, что для ревакцинации в России будут использовать препарат «Спутник Лайт». Но пока в регионы его поставки еще не налажены. В связи с этим Ирина Гехт по совету медиков привилась уже доступной двухкомпонентной прививкой.
«Я снова стала подопытной», — шутит Гехт.
Напомним, первые 42 дозы «Cпутника V» пришли в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Теоретически получившие этот препарат люди должны ревакцинироваться уже осенью. К тому моменту, замечает Гехт, Минздрав России не только дать россиянам прямые рекомендации по вакцинации, но еще и устранить техническую проблему, чтобы информация о повторном цикле прививок отображалась на Госуслугах. Пока пациента нельзя повторно внести в регистр привитых пациентов.
В Челябинской области за минувшие сутки от коронавируса привили рекордное число жителей — почти десять тысяч человек. Интерес к вакцинации среди южноуральцев вырос на фоне третьей волны пандемии в России.
А между тем с 1 августа курорты Краснодарского края закроются для непривитых туристов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил шанс заразиться коронавирусом от привитого человека. А главврач челябинской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев развеял самые популярные мифы о вакцинации.