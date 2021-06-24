С 1 августа курорты Краснодарского края закроются для непривитых туристов

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев

С 1 августа 2021 года туристы смогут заселиться в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края только при наличии сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил глава Краснодарского края.

В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа эту меру планируют ужесточить — принимать гостей только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.