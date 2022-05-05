В Челябинской области 169 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 5 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 169 положительных результатов, среди заболевших есть 24 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 328 тысяч 440 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 5 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 422 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 316 тысяч 559 южноуральцев. На лечении остаются 2970 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о пяти скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9770 человек.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.

В регионе изменили схему ревакцинации от коронавируса. Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода. Обновленные графики работы прививочных пунктов до 10 мая включительно уже составили в региональном Минздраве.

