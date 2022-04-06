В Челябинск пришел омикрон с приставкой стелс-

Новой волны заболеваемости ждать не стоит, считает челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов

Пятая волна пандемии завершилась отменой ряда ковидных ограничений. Если на пике, в феврале 2022 года, в Челябинской области выявляли за сутки более пяти тысяч заразившихся, то теперь эта цифра не поднимается выше 500 человек. Пришедший на смену омикрону новый штамм коронавируса стелс-омикрон не вызовет значительного рост заболеваемости, однако по прежнему способен вызывать летальный исход, Ждать ли новой волны пандемии в России и на Южном Урале, рассказал ИА «Первое областное» челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

«По данным Роспотребнадзора, в целом по России 80% свежих случаев заражения вызваны штаммом стелс-омикроном. Он уже вытесняет штамм омикрон. И мы видим, что темпы снижения заболеваемости значительно замедлились. Каждый день регистрируется практически одна и та же цифра заболевших. Это и есть та самая, новая, волна пандемии»,

— говорит Александр Выгоняйлов.

По словам медика, новая волна пандемии не будет давать резких подъемов, потому что многие уже переболели штаммом омикрон. Причем у многих болезнь не была зарегистрирована официально, так как омикрон дает большой удельный вес легкого и малосимптомного течения. Небольшой рост цифр в статистике вероятен, но, скорее всего, мы вышли на плато.

За пару с лишним лет пандемии в лабораториях обнаружили более 50 мутаций вируса. Все они названы по буквам греческого алфавита. Но омикрон и стелс-омикрон практически одно и то же. Последнему дали приставку «стелс», что переводится как «скрывающий». Новый штамм назван так потому, что за счет мутации в S-белке его не видели первичные тест-системы. Но сегодня вирус отлично распознают.

«Все, что мы говорили про коронавирус, актуально для стелс-омикрона. И легкое течение болезни, которое мы видели при омикроне, совершенно не означает, что он безопасен и не может вызывать летальный исход. Кто-то даже назвал омикрон „живой вакциной“, однако это, по меньшей мере, безответственное заявление. Да, при стелс-омикроне будет больше легких форм, но для отдельных групп — для детей, стариков, для еще не привитых и не прошедших ревакцинацию — он опасен»,

— говорит Александр Выгоняйлов.

Эпидемиолог напоминает, что уровень антител начинает снижаться с третьего месяца после прививки или болезни. К шестому месяцу их уровень существенно ниже. А через год практически не остается совсем. Поэтому очень важно проходить ревакцинацию от ковида через полгода. И для этих целей крайне незаменима назальная вакцина от коронавируса.

Назальная вакцина уже зарегистрирована в России и хорошо подходит для ревакцинации (если вы прививаетесь в первый раз — лучше сделать инъекцию). Состав назальной вакцины совершенно такой же, как у внутримышечной: живого вируса там нет.«Она отличается только формой введения. И вводить ее придется дважды. Но такая форма вакцины имеет свои преимущества. Вирусные частицы очень быстро сцепляются со слизистой носа и вырабатывают иммуноглобулины класса А, которые создают дополнительный барьер для вируса в носу человека. А коронавирус по больше части попадает в наш организм именно через нос, а не через рот. И поэтому, кстати, носить маску под носом — полная глупость», — объясняет Александр Выгоняйлов.

Коронавирус, по словам нашего собеседника, уже становится сезонной инфекцией. А для сезонных инфекций, например, как и для гриппа, нельзя сформировать устойчивый пожизненный иммунитет. Только прививка защищает сегодня от тяжелого течения болезни.

«Грядущим летом, скорее всего, резких подъемов заболеваемости, как это было в январе, феврале, мы не увидим. Небольшой откат может случиться до мая. Но к лету снижение заболеваемости гарантировано. Если, конечно, не произойдет какой-то новой мутации вируса. Но пока штаммов — кандидатов в мутанты мы не видим. А осенью, безусловно, мы встретимся с коронавирусом снова»,

— говорит Александр Выгоняйлов.

Кстати, отмену QR-кодов в России и ряда прочих ограничений эпидемиолог считает логичной. Штаммом омикрон, а значит, и штаммом стелс-омикрон болеют даже переболевшие и привитые. То есть наличие QR-кода не гарантирует, что человек не представляет опасность. А вот масочный режим, дистанцию соблюдать по-прежнему нужно. Также нужно мыть руки, приходя с улицы. «Маска — это барьер для вируса. Если человек болен, то в маске он выделит в окружающую среду меньше вируса Если здоров, то меньше вируса заглотнет. Дистанция усилит действие маски. А чистые руки помогут предупредить занос вируса на слизистые дыхательных путей», — напоминает Александр Выгоняйлов.