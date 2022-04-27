Первый случай заражения человека птичьим гриппом зафиксировали в Китае

Штамм H3N8 выявили у четырехлетнего пациента

В китайском городе Чжумадянь выявлен первый человек, заразившийся птичьим гриппом. Инфекция подтверждена у четырехлетнего пациента, который контактировал с домашней птицей. Об этом в среду, 27 апреля, со ссылкой на китайское СМИ сообщает РИА Новости.



По данным информационного агентства BNO News, заражение произошло 5 апреля в результате контакта с домашней птицей. Ребенок был госпитализирован 10 апреля в связи с ухудшением состояния. Уточняется, что все близкие инфицированного здоровы.



Согласно предварительной оценке комиссии, штамм H3N8 «пока не обладает способностью эффективно заражать людей», поэтому крупномасштабной эпидемии, скорее всего, не будет.



Официально подтвержденных случаев заражения человека штаммом H3N8 до сих пор не было. Хотя эксперты считают, что неофициально H3N8 мог быть причиной пандемии гриппа 1889—1890 годов, которая унесла жизни около 1 млн человек.

