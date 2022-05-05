«Магнит» снизил цены на муку в Снежинске после предупреждения УФАС

Ретейлер злоупотреблял доминирующим положением в закрытом городе

Торговая сеть «Магнит» (АО «Тандер») по предупреждению Челябинского УФАС снизила цены на муку в магазинах Снежинска. В конце апреля ведомство выявило признаки злоупотребления ретейлером доминирующим положением в закрытом городе. Стоимость вермишели и пшеничной муки в «Магните» была выше, чем, например, в Озерске и Трехгорном.

«Там стоимость социально значимых продуктов была выше, чем в Озерском и Трехгорном городских округах, где торговая сеть не занимает доминирующее положение», — отмечают в пресс-службе Челябинского УФАС.

Закон о защите конкуренции запрещает торговым сетям, занимающим доминирующее положение на рынке, устанавливать разные розничные цены на один и тот же товар. Торговой сети было необходимо в срок до 10 дней с даты получения исполнить предупреждение. В противном случае УФАС возбудило бы дело о нарушении антимонопольного законодательства.