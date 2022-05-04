В Челябинской области изменили график работы пунктов вакцинации от коронавируса

Обновленные графики с 4 по 10 мая составили в региональном Минздраве

«Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки: масочном режиме, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции. После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок и не допускайте перегрева и переохлаждения организма»,

— напоминают в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В Челябинской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса. Расписание прививочных кабинетов сегодня, 4 мая, составили в региональном Минздраве.

ГДЕ СТАВЯТ ПРИВИВКИ ВЗРОСЛЫМ

Вакцинация взрослых организована в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), дополнительных пунктах с отдельными входами и поликлиниках по месту жительства.

В Челябинске ежедневно сделать прививку можно в КГБ №1: в будни — с 08:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 15:00.

Челябинск

7 мая

ТК «КС» — с 12:00 до 15:00.

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

Миасс

7, 8 и 10 мая

ТРК «Слон» — с 12:00 до 16:00.

Златоуст

С 4 по 6 мая

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 15:00

ТРК «Тарелка» — с 16:00 до 19:00.

7, 8, 10 мая

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 15:00.

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

Чесма

6 мая

Центральный рынок — с 10:00 до 13:00.

Бреды

С 4 по 8 мая

ТРК «Магнит» — с 10:00 до 13:00.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Ж/д вокзал, медпункт.

Сатка

Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт ж/д вокзала.

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение.

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт.

Куса

Районная больница, приемный покой.

Село Кизильское

Районная больница.

Миасс

Городская больница № 3 — с 18:00 до 21:00.

Златоуст

Медпункт ж/д вокзала.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой (пос. Советов, 6) — с 20:00 до 08:00.

ГДЕ СТАВЯТ ПРИВИВКИ ПОДРОСТКАМ

Сделать прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства.

В конце мая в Челябинской области ожидают шестую волну коронавируса. Специалисты призывают не затягивать с вакцинацией и ревакцинацией. Коллективный иммунитет в регионе на сегодняшний день сформирован на 46,4%.