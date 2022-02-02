В Челябинской области еще 3433 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 2 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 17 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3433 положительных результата, среди заболевших 572 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 175 тысяч 409 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 592 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 146 тысяч 355 южноуральцев. На лечении остается 21 тысяча 230 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 12 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7761 южноуралец.

Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус — разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид.

Между тем в Челябинской области открыли новые пункты бесплатного ПЦР‑тестирования на ковид — публикуем полный перечень адресов и график их работы.

