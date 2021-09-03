Роспотребнадзор по Челябинской области: коронавирус остановят дети

Для этого в регионе нужно начать вакцинацию россиян младше 18 лет

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области остается высокой: каждый день в регионе регистрируют больше 370 случаев заражения новой инфекцией и около 20 смертей. Остановить циркуляцию вируса может лишь тотальная вакцинация детей и взрослых. Об этом в пятницу, 3 сентября, на пресс-конференции по ковиду и гриппу рассказала заместитель начальника Роспотребнадзора Челябинской области Татьяна Софейкова.

Сейчас в Челябинской области первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты 796 тысяч южноуральцев, полный цикл вакцинации прошли 686 тысяч человек. Причем все они — взрослые, так как прививку от коронавируса делают с 18 лет.

«Этих цифр недостаточно. Чтобы мы могли контролировать ситуацию, нужно привить не менее 80%, а в идеале — 95% южноуральцев. Причем всего населения, а не только взрослых. Только так можно остановить циркуляцию вируса. А пока, этой осенью, перед областью стоит задача вакцинировать 60% взрослого населения, то есть примерно 1,5 млн человек», — рассказала Татьяна Софейкова.

По словам специалиста, вакцинация исключительно взрослого населения может привести к новым проблемам.

«Если мы будем прививать только взрослых, коронавирус найдет лазейку, чтобы уйти в другую возрастную группу», — замечает Софейкова.

Судя по ситуации, это дети.

Медики уже отмечают, что во время третьей волны пандемии они стали болеть тяжелее: среди подростков и даже детей до года уже нередко встречается ковидная пневмония, также вирус бьет по сердечно-сосудистой и по нервной системе. Не так давно в Челябинской области скончалась девочка, которой не было и двух лет. Маленькая пациентка не смогла оправиться после перенесенного коронавируса.

Также Софейкова добавляет, что главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов не издавал каких-либо постановлений об обязательной вакцинации работников разных сфер — ни медиков, ни педагогов. Однако в условиях пандемии работодатели имеют право прибегать к жестким мерам и отправлять подчиненных на вакцинацию, чтобы обезопасить от заноса инфекции свое учреждение, свой коллектив.

«В условиях пандемии нельзя назвать эту меру чрезмерной», — заявила Софейкова.

Также медики рассказали, как правильно совместить прививки от коронавируса и от гриппа.



Единственным способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается прививка. В выходные, 4 и 5 сентября, в ТРК Челябинской области продолжат ставить прививки от коронавируса. Публикуем адреса и график работы мобильных пунктов.

Ранее губернатор Челябинской области рассказал о бонусах для привившихся от ковида студентов. Поддержать прошедших вакцинацию согласился Сбербанк: молодые люди смогут три месяца совершенно бесплатно пользоваться одним из сервисов Сбера. При этом сама вакцинация для студентов останется добровольной.



