Губернатор Челябинской области рассказал о бонусах для привившихся от ковида студентов

Поддержать прошедших вакцинацию согласился Сбербанк

Все студенты Челябинской области, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут рассчитывать на определенные бонусы. Правительство Челябинской области и Сбербанк запускают специальную программу, которая будет мотивировать молодых сделать прививку. Об этом в среду, 1 сентября, во время встречи со студентами ЮУрГУ рассказал губернатор Алексей Текслер.

«Мы долго думали, как заинтересовать студентов. К сожалению, сегодня это одна из тех категорий, которая никак не идет на вакцинацию. Вместе со Сбером мы запустили программу. После вакцинации человек получит промокод на СберПрайм. Я надеюсь, что ребят это заинтересует и как-то дополнительно мотивирует, чтобы сходить и вакцинироваться», — заявил Текслер.

Получить промокод смогут все студенты Челябинской области независимо от их возраста и формы оучения — очной и заочной.

Если студент привился в мобильном пункте вакцинации своего вуза (а они открыты в крупных учебных заведениях области), промокод выдадут уже на выходе. Если молодой человек сделал прививку в поликлинике, в ТРК, за промокодом он может обратиться в отделение Сбербанка. Для получения промокода нужно предъявить студенческий билет вуза или ссуза, а также прививочный сертификат.

Промокод дает право в течение трех месяцев использовать все возмоности СерПрайма.

Дополнительно студентам, поставившим прививку, при заказе от 1000 рублей в СберМегаМаркете будет предоставлен промокод на 500 рублей, которые они могут использовать для покупок товаров в СберМегаМаркете.

Студенты, не имеющие карты Сбера, могут обратиться за ее получением в ближайшее отделение банка. Карты выдаются бесплатно. Сейчас с вузами Челябинской области прорабатываются дистанционные способы выдачи промокодов через личный кабинет студента.

СберПрайм — это доступ к фильмам и музыке, мобильная связь, скидки на такси, бесплатная доставка продуктов и другие преимущества в сервисах Сбера. Промокод на СберПрайм среди прочего выдают родителям школьников, которые выбрали карту Сбербанка для зачисления единовременного пособия на подготовку к школе в размере 10 тысяч рублей.



Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что вакцинация для студентов останется добровольной. Принуждать к прививке не будут даже тех, кто заселяется в студенческие общежития Челябинской области.