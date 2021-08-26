Вакцинация студентов от коронавируса в Челябинской области останется добровольной

Однако власти задумались, как повысить мотивацию молодых

Студентов ссузов и вузов на Южном Урале не будут принуждать к вакцинации от коронавируса. Молодые люди по-прежнему смогут принимать решение о постановке прививки добровольно. Об этом в четверг, 26 августа, во время брифинга для журналистов заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Учебный год в челябинских вузах начнется очно. Вакцинация от ковида для молодежи останется добровольной, даже для тех, кто заселяется в общежития. Но мы будем стараться убедить молодых в необходимости сделать прививку и уже думаем, как повысить их мотивацию. Вакцина в области есть. „Спутника Лайт“ достаточно, чтобы привить все студенческое сообщество региона», — заметила Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт сообщила, что в сентябре в вузах области будут открыты мобильные пункты вакцинации. Привиться в них смогут студенты средних профессиональных образовательных организаций и вузов старше 18 лет. Молодежи предложат прививку вакциной «Спутник Лайт», которая, в отличие от других препаратов, вводится однократно. Прежде всего власти советуют прививаться студентам, которые планируют заселение в общежития.

Сейчас, по данным правительства региона, в Челябинской области привито около 9 процентов всей студенческой братии. Этого недостаточно, чтобы сдерживать распространение коронавируса в вузах.

Ранее сообщалось, что среди привитых от коронавируса россиян разыграют 100 миллионов рублей.

Также Ирина Гехт рассказала, как болеют коронавирусом привитые от ковида южноуральцы. После введения вакцины ковидом заразились почти 1,5 тысячи жителей региона.

