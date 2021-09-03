В ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, жители Челябинской области смогут привиться от коронавируса во время шопинга. Уже известны адреса мобильных точек и их график работы в Челябинске и по области. Их полный перечень сообщает Минздрав.
Итак, в Челябинске привиться можно на таких площадках.
4️ сентября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
ТРК «Космос»: 12:00—16:00.
ТРК «Куба»: 10:00—13:00.
ТРК «Горки»: 10:00—14:00.
ТК «КС»: 12:00—15:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
5 сентября
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.
ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.
ТРК «Фиеста»: 12:00—16:00.
ТРК «Фокус»: 11:00—15:00.
ТРК «Родник»: 10:00—16:00.
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
В других городах и поселках Челябинской области график такой.
Магнитогорск
4 сентября
Парк «У Вечного огня»: 11:00—14:00.
ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.
ТРК «Континент»: 11:00—15:00.
ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.
5 сентября
ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.
ТРК «Континент»: 11:00 — 15:00.
ТРК «Семейный парк»: 10:00 — 14:00.
Миасс
4 и 5 сентября
ТРК «Слон»: 11:00—15:00.
Златоуст
4 и 5 сентября
ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.
Чебаркуль
4 сентября
Колхозный рынок: 09:00—13:00.
Мини-рынок: 13:00—16:00.
5 сентября
Колхозный рынок: 09:00—13:00.
Комсомольская площадь: 13:00—16:00.
Кыштым
4 и 5 сентября
Рынок «Центральный»: 10:00—14:00.
Рынок «Арбат»: 10:00—14:00.
ТЦ «Радуга»: 10:00—14:00.
Пласт
4 сентября
ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.
5 сентября
ТК «Карат»: 08:00—12:00.
Сатка
4 сентября
Центральный рынок: 10:00—12:00.
П. Межевой, около магазина «Пятерочка»: 09:00—12:00.
Касли
4 сентября
Село Огневское, ярмарка «Золотое лукошко»: 11:00—14:00.
5 сентября
ТК «Перекресток»: 10:00—14:00.
Троицк
4 сентября
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Центральная площадь: 14:00—18:00.
5 сентября
Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).
Сквер памяти, ул. Малышева: 12:00—16:00.
Копейск
4 сентября
ТК «Слава»: 10:00—13:00.
Чесма
5 сентября
ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.
Варна
4 сентября
Колхозный рынок: 10:00—14:00.
Коркино
4 сентября
Городской рынок: 08:30—11:30.
Магазин «Строймаг»: 11:00—13:00.
5 сентября
Городской рынок: 08:30—11:30.
Магазин «Светофор»: 11:00—13:00.
Прививку делают только тем, кто не имеет клинических проявлений ОРВИ и у кого не обострились хронические недуги. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза. Кроме того, вам предложат заполнить анкету и согласие на медицинское вмешательство, необходимые для внесения в федеральный реестр привитых и получение QR-кода.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Ранее губернатор Челябинской области рассказал о бонусах для привившихся от ковида студентов. Поддержать прошедших вакцинацию согласился Сбербанк: молодые люди смогут три месяца совершенно бесплатно пользоваться одним из сервисов Сбера. При этом сама вакцинация для студентов останется добровольной.