В ТРК Челябинской области 4 и 5 сентября продолжат ставить прививки от коронавируса

Публикуем адреса и график работы мобильных пунктов

В ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, жители Челябинской области смогут привиться от коронавируса во время шопинга. Уже известны адреса мобильных точек и их график работы в Челябинске и по области. Их полный перечень сообщает Минздрав.

Итак, в Челябинске привиться можно на таких площадках.

4️ сентября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

ТРК «Космос»: 12:00—16:00.

ТРК «Куба»: 10:00—13:00.

ТРК «Горки»: 10:00—14:00.

ТК «КС»: 12:00—15:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

5 сентября

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00.

ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00.

ТРК «Фиеста»: 12:00—16:00.

ТРК «Фокус»: 11:00—15:00.

ТРК «Родник»: 10:00—16:00.

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

В других городах и поселках Челябинской области график такой.

Магнитогорск

4 сентября

Парк «У Вечного огня»: 11:00—14:00.

ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00.

ТРК «Континент»: 11:00—15:00.

ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00.

5 сентября

ТРК «Гостиный двор»: 11:00 — 15:00.

ТРК «Континент»: 11:00 — 15:00.

ТРК «Семейный парк»: 10:00 — 14:00.

Миасс

4 и 5 сентября

ТРК «Слон»: 11:00—15:00.

Златоуст

4 и 5 сентября

ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00.

Чебаркуль

4 сентября

Колхозный рынок: 09:00—13:00.

Мини-рынок: 13:00—16:00.

5 сентября

Колхозный рынок: 09:00—13:00.

Комсомольская площадь: 13:00—16:00.

Кыштым

4 и 5 сентября

Рынок «Центральный»: 10:00—14:00.

Рынок «Арбат»: 10:00—14:00.

ТЦ «Радуга»: 10:00—14:00.

Пласт

4 сентября

ТК «Раздолье»: 09:00—13:00.

5 сентября

ТК «Карат»: 08:00—12:00.

Сатка

4 сентября

Центральный рынок: 10:00—12:00.

П. Межевой, около магазина «Пятерочка»: 09:00—12:00.

Касли

4 сентября

Село Огневское, ярмарка «Золотое лукошко»: 11:00—14:00.

5 сентября

ТК «Перекресток»: 10:00—14:00.

Троицк

4 сентября

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Центральная площадь: 14:00—18:00.

5 сентября

Медпункт на ж/д вокзале: 10:00—19:00 (для железнодорожников).

Сквер памяти, ул. Малышева: 12:00—16:00.

Копейск

4 сентября

ТК «Слава»: 10:00—13:00.

Чесма

5 сентября

ТЦ «Магнит»: 10:00—14:00.

Варна

4 сентября

Колхозный рынок: 10:00—14:00.

Коркино

4 сентября

Городской рынок: 08:30—11:30.

Магазин «Строймаг»: 11:00—13:00.

5 сентября

Городской рынок: 08:30—11:30.

Магазин «Светофор»: 11:00—13:00.

Прививку делают только тем, кто не имеет клинических проявлений ОРВИ и у кого не обострились хронические недуги. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза. Кроме того, вам предложат заполнить анкету и согласие на медицинское вмешательство, необходимые для внесения в федеральный реестр привитых и получение QR-кода.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ранее губернатор Челябинской области рассказал о бонусах для привившихся от ковида студентов. Поддержать прошедших вакцинацию согласился Сбербанк: молодые люди смогут три месяца совершенно бесплатно пользоваться одним из сервисов Сбера. При этом сама вакцинация для студентов останется добровольной.

