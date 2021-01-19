Алексей Текслер: Челябинская область готова к массовой вакцинации

О том, какие меры приняты в регионе от коронавируса, губернатор рассказал в эфире федерального телеканала

Губернатор Челябинской области сегодня выступил в эфире телеканала «Россия 24». Алексей Текслер рассказал о мерах предотвращения распространения пандемии коронавируса и организации вакцинации населения. Так, область получила 11 800 доз вакцины, до конца февраля ожидается еще около 152 тысяч доз. Регион начал вакцинацию граждан старшего поколения из группы «65+», а также из групп риска по медицинским показаниям. Алексей Текслер пояснил, что по области открыто порядка 60 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях, в том числе открываются базы по вакцинации в крупных вузах Челябинска и Магнитогорска. Кроме того, принято решение начать вакцинацию работников крупных промышленных предприятий. В каждом муниципальном образовании Челябинской области под руководством главы создана рабочая группа по вакцинации, которая занимается составлением списков, чтобы оптимизировать процесс.



Губернатор отметил, что с конца декабря идет снижение зарегистрированных случаев заболевания несмотря на увеличенный объем тестирования. Так, за последние сутки сдано более 8 тысяч тестов на ковид, или 234 на 100 тысяч населения.



«Это больше всех индикативов, которые сегодня есть. Мы, кстати, запустили такую интересную практику: еще на новогодних праздниках в крупных торгово-развлекательных центрах региона, в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, все желающие могли пройти тестирование. Эту практику мы продолжаем по субботам и воскресеньями во всех наших ТРК, перечень которых расширен, по графику», — сказал Алексей Текслер.



С 1 февраля на портале «Госуслуги» каждый желающий сможет записаться на вакцинацию. Система проходит тестирование.

