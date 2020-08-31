Переболевшие ковидом сотрудники Минэкологии возвращаются на работу

Вспышка в ведомстве была выявлена в середине августа.

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Переболевшие коронавирусом сотрудники министерства экологии Челябинской области возвращаются на рабочие места. Их здоровью ничего не угрожает, хотя части из них ещё требуется реабилитация после болезни. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил заместитель министра Виталий Безруков.



Сам функционер рассказал, что уже прошло 3 недели после его заболевания COVID-19, поэтому он возвращается к работе. Помимо Виталий Безрукова от коронавируса излечился и первый замминистра Игорь Гилев.

«Остальные коллеги из министерства также постепенно возвращаются на работу и чувствуют себя хорошо. Некоторые еще находятся на больничном, но их здоровью ничего не угрожает. Многие сотрудники министерства продолжают работать в режиме удаленного доступа. Будем стараться максимально оградить людей от опасности заражения, пока ситуация полностью не нормализуется»,— сказал Виталий Безруков.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в министерстве экологии Челябинской области в середине августа. По официальным данным, всего было выявлено 18 случаев заражения. Отметим, всего в Челябинской области зафиксировано 14 401 подтверждённых больных COVID-19. От болезни, согласно статистике минздрава, вылечились 11 283 человека, 368 скончались.