Специалисты министерства экологии проконтролировали развитие системы обращения с ТКО

Они посетили Магнитогорский и Челябинский кластеры региона.

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Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Магнитогорского и Челябинского кластеров проконтролировали члены координационного совета и специалисты Минэкологии региона. Сегодня, 16 сентября, состоялось выездное совещание подгруппы по обращению с ТКО.



В нём приняла участие замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова и председатель координационного совета Рашид Исмаилов. Так, во время визита на мусоросортировочный комплекс в Полетаево с представителями эксплуатирующей организации была достигнута договорённость о проведении подобных выездов в дальнейшем. Помимо этого специалисты осмотрели территорию.

«Все проекты, реализуемые в сфере обращения с отходами, должны быть прозрачными с точки зрения технологических решений и бюджета. Задача Координационного совета обеспечить проектам общественный контроль и экспертизу. Наша группа продолжит мониторить развитие ситуации»,— отметил руководитель Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Также во вторник, 15 сентября, Яна Куприкова встретилась с жителями посёлка Гумбейка и Первомайского сельского поселения для обсуждения вопроса строительства мусоросортировочной станции в Агаповском районе. Представитель Минэкологии ответила на ряд вопросов о новом объекте.

«В ходе встречи ответили на ряд вопросов жителей по удалённости площадки будущей мусоросортировочной станции от жилых домов, соблюдению санитарных норм, а также самой технологии перегрузки ТКО. В результате было принято решение приостановить ведение строительных работ до разрешения всех возникших вопросов. Это планируется сделать на следующей встрече с жителями», — подчеркнула Яна Куприкова.

Добавим, мусоросортировочная станция в Агаповском районе создаётся в рамках концессионного соглашения между Челябинской областью и АО «Управление отходами». Также на встрече с жителями присутствовали также заместитель главы района Сергей Стрижов, заместитель генерального директора АО «Управление отходами» Денис Бочкарев и представитель генподрядчика ООО «Геосинтетика» Андрей Петлин.