От мусора очистили берег Тургояка волонтёры

За время эко-марафона было собрано более тонны отходов.

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Волонтёры очистили от мусора зону возле озера Торгояк. Всего было собрано больше тонны отходов с двух гектаров земли. Эко-марафон, получивший название «Чистый Тургояк» прошёл в минувшую субботу, 5 сентября. Его инициатором стало одноимённое общественное движение при поддержке регионального министерства экологии и национального парка.



Мусор был собран за бывшей базой «Черника» и за базой «Кристалл». Чаще всего, как отмечают в министерстве экологии, находили салфетки, пластиковые бутылки и сгнившие мангалы. Также возле Тургояка нашли свалки, которые остались здесь после отдыхающих. Вывезти мусор помогли в министерстве экологии региона и местном управлении экологии. Поддержал эко-марафон региональный оператор «Центр коммунального сервиса».

«Волонтеры выполняют очень важную и нужную работу. Спасибо всем, кто неравнодушно относится к состоянию природы, стремится сохранить ее богатства. В этом году в регионе прошло более 300 субботников, на которые вышли более семи тысяч человек»,— отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В конце сентября планируется ещё одна уборка на другом берегу Тургояка. Отметим, субботники по очистке водных объектов проводятся в рамках акции «Вода России» нацпроекта «Экология».