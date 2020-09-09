Общественники пожаловались на неубранный снег на Бродокалмакском тракте

Образовавшиеся потоки грязи попали в Первое озеро из-за городской администрации, уверены в ОНФ.

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Региональный общероссийский народный фронт пожаловался в надзорные органы на администрацию Челябинска по факту неисполнения предписания прокуратуры руководством областной столицы. Поводом для этого стали снежные завалы на Бродокалмакском тракте, которые, по мнению общественников, не были ликвидированы. В итоге грязевые потоки, появившиеся после таяния снегов, хлынули в Первое озеро и частный сектор.



«Мы предупреждали об экологических рисках. Уже сейчас на этой территории погибли деревья. С попустительства чиновников рядом со снегосвалкой появились несанкционированные мусорные завалы. Может быть, в городе-миллионнике уже назрела необходимость современного решения этой проблемы? Например, с помощью строительства полигонов, оснащенных в соответствии с законом „Об охране окружающей среды“»,— рассказали «Первому областному» в общероссийском народном фронте по Челябинской области.

На жалобу ОНФ уже отреагировали в Минэкологии региона. В ведомстве сообщили, что уже обращались с предостережением в администрацию Челябинска и держат ситуацию на контроле.

«В любом случае муниципальные образования должны создавать специализированные полигоны для складирования снега после уборки с дорог, соблюдая при этом все требования природоохранного законодательства и не причиняя вреда окружающей среде»,— рассказал сайту «Первый областной» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Отметим, что недавно специалисты Министерства природных ресурсов и экологии России проверили один из самых громких и масштабных экологических проектов в Челябинской области — рекультивацию городской свалки. Она была начата 2 года назад, на текущий момент «тело» полигона уже засыпано пятью слоями грунта, земли и изоляционного материала, а некоторые участки начали засеивать травой.