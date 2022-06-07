Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области

Жителям региона рекомендуют делать прививки на добровольной основе

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов отменил обязательную вакцинацию, которая была введена для отдельных категорий граждан по эпидпоказаниям в октябре и ноябре 2021 года. Соответствующее постановление было подписано накануне, 6 июня.

«По состоянию на 6 июня 2022 года уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди отдельных категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации по эпидпоказаниям, превышает 90%»,

— отмечает Семенов.

И отменяет изданные раньше постановления начиная с 6 июня.

Напомним, ранее обязательная вакцинация была введена:— для студентов колледжей, техникумов и вузов;

— для пенсионеров старше 60 лет;— а также для людей, которые в силу своей профессии относятся к группам риска (полный перечь можно увидеть по этой ссылке ).

«Единственной, по-настоящему действенной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация и своевременная ревакцинация. В условиях пандемии ставить прививку необходимо каждые полгода. Это позволит поддерживать напряженный иммунитет»,

— напоминают в Минздраве Челябинской области.

При этом на территории области продолжается добровольная вакцинация граждан от коронавируса.

Поставить прививку можно в медицинской организации по месту прикрепления либо в мобильных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала, график есть на сайте коронавирус74.рф.