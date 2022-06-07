«По состоянию на 6 июня 2022 года уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди отдельных категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации по эпидпоказаниям, превышает 90%», — отмечает Семенов.
И отменяет изданные раньше постановления начиная с 6 июня.
Напомним, ранее обязательная вакцинация была введена:
— для студентов колледжей, техникумов и вузов;
— для пенсионеров старше 60 лет;
— а также для людей, которые в силу своей профессии относятся к группам риска (полный перечь можно увидеть по этой ссылке).
При этом на территории области продолжается добровольная вакцинация граждан от коронавируса.
«Единственной, по-настоящему действенной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация и своевременная ревакцинация. В условиях пандемии ставить прививку необходимо каждые полгода. Это позволит поддерживать напряженный иммунитет», — напоминают в Минздраве Челябинской области.
Поставить прививку можно в медицинской организации по месту прикрепления либо в мобильных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала, график есть на сайте коронавирус74.рф.
Записаться на прививку можно по телефону 122 и на портале госуслуг.
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