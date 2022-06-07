В Челябинской области 97 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 7 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 97 положительных результатов, среди заболевших есть 10 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 332 тысячи 518 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 7 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 124 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 797 южноуральцев. Продолжают лечение 1692 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9888 человек.