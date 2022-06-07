Учитель музыки из Челябинской области отсудил у ФСС 2,7 млн рублей за умершую от ковида мать

Женщина работала фельдшером и заразилась опасной инфекцией от пациентов

Фонд социального страхования Челябинской области все-таки выплатит 2,7 млн рублей преподавателю музыки из села Метлино Ильдару Казыханову. Скромный учитель получит деньги в качестве компенсации за умершую от коронавируса мать. Такое решение накануне принял суд последней инстанции.

Мать Ильдара Зульфида работала фельдшером в амбулатории поселка Дружного. В ноябре 2020 года она заразилась коронавирусом. Победить опасный недуг женщина не смогла. С 90-процентным поражением легких Зульфида попала в челябинскую больницу и умерла.

Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, положена денежная компенсация. Ее размер зависит от исхода болезни. В случае смерти родственники ушедшего медработника могут получить 2,7 млн рублей. И отец Ильдара собрал пакет документов на эту выплату. Но получить ее не успел. Ризван Казыханов скончался от онкологии за три дня до того, как должны были выделить деньги.

Едва оправившись от двойных похорон, Ильдар подал заявку на выплату от своего имени. Но ему отказали, так как взрослые дети умерших медицинских работников уже не могут претендовать на компенсацию от государства.

Такой подход показался Ильдару несправедливым, и он обратился за помощью в первую попавшуюся на глаза юридическую компанию. Но там учителя обманули: обнадежили, помогли составить ничего не значащее письмо и потребовали за услуги 30 тысяч рублей. Такая «помощь» больно ударила по бюджету семейства, где оба родителя — преподаватели и воспитывают трех дочек. Отчаявшись, Ильдар Казыханов обратился в редакцию ИА «Первое областное». Говорит, что уже не знал, где искать помощи.

Подготовить текст про уловки юристов-мошенников нам помог челябинский правозащитник, эксперт ОНФ Вячеслав Курилин. После его вмешательства в эту историю лжеюристы вернули Ильдару часть средств. А Курилин предложил педагогу бросить вызов системе и подать иск на Фонд социального страхования (ФСС).

Советский районный суд Челябинска первым встал на сторону преподавателя музыки , но ФСС обжаловал его решение. По данным нашей редакции, оно было беспрецедентным, и в ведомстве не хотели, чтобы история из Челябинской области стала примером для подражания. Рассмотрев апелляцию ФСС, Челябинский областной суд отказал Казыханову в праве на компенсацию.

Для учителя музыки это стало ударом. Ильдар опустил руки.

«Для меня этот суд был делом принципа, справедливости»,

— замечает Ильдар. Но эксперт ОНФ настоял: нужно судиться дальше.

В итоге суд кассационной инстанции, где Ильдар вместе с юристами Вячеславом Курилиным и Надеждой Клименко все же обжаловал решение областного суда, постановил выплатить Казыханову 2,7 млн рублей компенсации.

«Эта история лишний раз показала, что нужно отстаивать свои интересы, если ты прав. После второго суда, который вынес решение не в нашу пользу, у Ильдара были большие сомнения, нужно ли продолжать. Но мы пошли дальше и победили»,

— говорит Вячеслав Курилин.

По словам юристов, решение кассационной инстанции окончательное. Его придется выполнять.