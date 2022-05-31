В Челябинской области отменили обязательный масочный режим

Жителям по-прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию

В Челябинской области отменили обязательное ношение масок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление соответствующее постановление. В силу оно вступит с 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом по Челябинской области. Режим обязательного ношения масок для населения отменен, в том числе при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий», — пояснили в правительстве.

Ношение масок теперь носит рекомендательный характер. Также жителям области по-прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Челябинская область стала 24 регионом, где отменили масочный режим. До этого ограничения сняли в Курской, Ленинградской, Московской, Омской, Ивановской и других областях.

Между тем, в области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Челябинской области провели более 4,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 106 положительных результатов, среди заболевших есть 13 школьников.