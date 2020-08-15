Названы сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России 11 августа.

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Вакцина от коронавируса в России уже разработана. Как сообщалось ранее, первыми её получат учителя и медицинские работники. Но когда привиться смогут все желающие россияне? Приблизительные сроки назвал изданию ТАСС глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Российской Федерации Александр Гинцбург.

«Важно понять, когда мы сможем более и менее покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев»,— сообщил глава НИЦ.

Также он уточнил, что первые поставки вакцины от COVID-19 получат 10-15 регионов. Однако кто будет в их числе — пока неизвестно.

Ранее Александр Гинцбург отмечал, что разработанных доз вакцины хватит, чтобы обеспечить ею первых получателей.

Напомним, 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с правительством сообщил о том, что утром в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Известно, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Подробнее об этом можно узнать здесь.