Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Прививку поставила одна из дочерей президента.

Послушать 00:00

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала прививку от коронавируса. Такое заявление сегодня, 11 августа, на совещании с правительством по подготовке к новому учебному году сделал президент России Владимир Путин.



«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки»,— сказал на совещании президент.

Как сообщил министр здравоохраения Михаил Мурашко, вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Первыми предлагается прививать учителей и медработников, а производством лекарства займётся центр Гамалеи и компанией «Биннофарм». Владимир Путин в свою очередь отметил, что вакцинация должна быть добровольной, а также рассказал, что прививку сделала одна из его дочерей.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все»,— заявил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация медработников планируется уже в сентября этого года. В гражданский оборот продукт российских учёных должен поступить к 1 января следующего года.