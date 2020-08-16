Распределять вакцину от коронавируса по регионам будет государство

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

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Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» включена в список лекарств, распределение которых контролируется государством. Это позволит не только контролировать поставки лекарства, но и избежать его дефицита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав»,— говорится на сайте правительства Российской Федерации.

Так, для того, чтобы не было дефицита лекарств, российские производители и компании, которые ввозят в страну иностранные лекарства должны еженедельно направлять план распределения поставок лекарств, а также заявки от регионов, в которых указывается, какие препараты необходимы, куда планируется направить лекарства, а также сколько в регионе больных коронавирусом.

Отметим, помимо новой вакцины в список, который контролирует государство, вошли ещё несколько перпаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России утром 11 августа. Её разработчиком является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат успешно прошёл все необходимые испытания.