Профилактическое мероприятие «Внимание — дети» стартует в Челябинской области

Акция направлена на предупреждение детского травматизма.

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В понедельник, 17 августа, в Челябинске и области стартует профилактическая акция «Внимание — дети». Перед началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проведут предупредительные мероприятия в целях избежания детского травматизма на дорогах. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В период мероприятия сотрудники ГИБДД проведут беседы с детьми по безопасности дорожного движения, примут участие в приеме образовательных организаций к началу учебного года, проверят соответствие обустройства состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций требованиям стандартов и норм»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, особое внимание инспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей, в том числе и организованной. Для этого будут проведены проверки дисциплинированности взрослых, которые возят детей на авто и в автобусах.

«Госавтоинспекция призывает водителей усилить внимание к юным участникам дорожного движения. Ребенок вблизи проезжей части — сигнал опасности. В любой момент он может выбежать на дорогу. Во избежание ДТП необходимо сбавить скорость и быть готовым остановиться»,— напоминают в региональном ГУ МВД России.

Кроме того, недопустимо игнорировать детей и в зоне пешеходного перехода.