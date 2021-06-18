Минздрав рассказал о маршрутизации рожениц из закрытых роддомов Челябинска

Женщинам окажут помощь в клинике более высокого уровня

Два роддома Челябинска — № 7 и № 8 — приостановили госпитализацию рожениц на этой неделе из-за коронавируса. По просьбе нашей редакции в Минздраве области рассказали, какая клиника примет будущих мам вместо этих учреждений.

«Беременных женщин перенаправят в Областной перинатальный центр, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, родильный дом № 7, больше известный как родильный дом клиники ЮУГМУ, закрыли на карантин после того, как у одной из рожениц обнаружили коронавирус. Новеньких пациенток с того момента не принимали, а уже находившимся в палатах женщинам дали возможность родить и спокойно выписаться из больницы.

«Сотрудники провели необходимую обработку роддома. Уже на следующей неделе он возобновит прием женщин», — заверила пресс-секретарь клиники ЮУГМУ Дарья Зверева.

А на базе роддома № 8 будет развернута ковидная база.

«Мы видим рост заболеваемости в других регионах, поэтому должны быть готовы заранее к любому развитию ситуации. Сейчас в Челябинской области 15 госпитальных баз. Большую часть заболевших COVID-19 принимает инфекционной центр в Малой Сосновке. Принято решение увеличить количество коек на уже имеющихся базах, в частности в ГКБ № 8», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

А между тем за прививку от коронавируса жителям области начали давать выходной. Педагогов теперь прививают на рабочем месте. Для вакцинации молодых власти области заказали вакцину «Спутник Лайт».

Перечень адресов, где в ближайшие выходные, 19 и 20 июня, можно сделать прививку от коронавируса, доступен на нашем сайте.