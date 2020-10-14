Челябинские любители хоккея смогут поставить прививку от гриппа на матчах «Трактора»

Точки вакцинации будут работать на домашних играх в октябре и ноябре.

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Болельщики «Трактора», а также другие любители хоккея, могут поставить прививку от гриппа на домашних матчах «чёрно-белых» в октябре и ноябре. Первая возможность у челябинцев появится в это воскресенье, 18 октября, перед игрой против «Нефтехимика». Вакцинацию будут проводить в 15:00 на площадке Ледовой арены имени Валерия Белоусова, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.



«Чтобы пройти процедуру, понадобится паспорт, полис ОМС и письменное согласие, которое оформляется на месте. Привиться смогут лица старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострения хронических заболеваний. Перед процедурой обязательно проводится осмотр врача. Специалист определяет возможные противопоказания, а после прививки дает устные рекомендации. Весь процесс занимает 10–15 минут», — добавили представители мэрии.

Добавим, в октябре «Трактор» проведёт на своей площадке ещё три матча. Помимо игры 18 октября против «Нефтехимика», челябинские хоккеисты 28 и 30 октября примут на своём льду нижегородское «Торпедо» и рижское «Динамо». В течение ноября «чёрно-белых» ждёт четыре домашних встречи: против «Металлурга», «Ак Барса», московского «Динамо» и «Автомобилиста».

Напомним, точки вакцинации также продолжают работу в торговых центрах Челябинска. В сентябре таким способом получили бесплатные прививки более 3 500 южноуральцев.