Хоккейный клуб «Трактор» сыграет против «Куньлунь Ред Стар» в особенной форме

Номера и фамилии игроков на ней выполнены #Доброшрифтом.

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7-е октября 2020 года станет особенным днем для челябинского и российского хоккея. В первую среду октября традиционно отмечается Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В России эта дата приобрела новое значение и привлекла к себе внимание благодаря проекту #Доброшрифт благотворительного фонда «Подарок Ангелу».

Чтобы #Доброшрифт появился, 33 ребенка с ДЦП — подопечные фонда — написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали оригинальный шрифт. В прошлом году #Доброшрифт впервые стал символом заботы о людях с серьезными двигательными проблемами и привлек внимание известных российских деятелей культуры, искусства и спорта. В этом году проект поддержат более 400 крупных федеральных компаний.

7 октября хоккейный клуб «Трактор» станет частью большого дела, выйдя на лед в матче против «Куньлунь Ред Стар» в особенной форме. Номера игроков, фамилии и логотип на игровых свитерах будут выполнены #Доброшрифтом, на рукава будут нанесены рисунки, присланные юными болельщиками «черно-белых».

В этот день зрителей ждет особенное предматчевое шоу, включающее как оригинальные профайлы игроков, так и другие интересные визуальные решения, выполненные в стилистике #Доброшрифта. Матч также посетят дети — челябинские подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу».

Игровые свитера можно будет приобрести на благотворительном аукционе после матча, а все вырученные деньги пойдут на помощь фонду. Общая цель проекта и клуба — собрать средства на индивидуальные программы реабилитации детей с ДЦП и помощь их семьям.