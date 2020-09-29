КХЛ отложила Неделю Звезд Хоккея на год

Решение о переносе появилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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В январе 2021 года в Риге должна была пройти Неделя Звезд Хоккея. Это традиционный «праздник» Континентальной хоккейной лиги, где участвуют лучшие хоккеисты. Она должна была начаться матчем лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубком Вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января звёздным уик-эндом на «Арене Рига».

Только сегодня, 29 сентября, КХЛ объявила о том, что Неделя Звезд Хоккея в 2021 году не будет проведена. Как и во всем мировом спорте, виной тому стала коронавирусная инфекция.

Как сообщил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, это случилось из-за того, что в данный момент невозможно спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года.

«Рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей — в таком формате оно теряет всякий смысл. Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Неделю Звезд из разных стран — главные его участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Поэтому Лига, совместно с принимающей стороной, приняла решение отменить Неделю Звезд Хоккея в Риге», — передала пресс-служба КХЛ слова Алексея Морозова.

Отмечается, что все задуманное организаторы Недели Звезд Хоккея покажут в 2022 году. Но на данный момент неизвестно, останется ли мероприятие за Ригой или оно будет организовано в другом городе.

Напомним, что это традиционное шоу проводится с 2009 года. За это время оно существенно преобразилось и поменялось в форматах. Также шоу, которое тогда называлось «Матч Звезд КХЛ», в 2013 году проводился в Челябинске.