Каждый пятый челябинец опасается новой волны коронавируса

При этом только 2% южноуральцев используют средства индивидуальной защиты

«Так, 18% опрошенных жителей области боятся новой волны ковида или распространения других опасных инфекций. Это один из самых низких показателей среди регионов России. Меньше только во Владимирской области (14%). В целом по стране такой страх испытывают 26% опрошенных»,

— замечает пресс-служба hh.ru.