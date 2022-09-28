Каждый пятый житель Челябинской области опасается новой волны коронавируса или вспышки других опасных вирусов. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru после опроса на собственном сайте сервиса.
«Так, 18% опрошенных жителей области боятся новой волны ковида или распространения других опасных инфекций. Это один из самых низких показателей среди регионов России. Меньше только во Владимирской области (14%). В целом по стране такой страх испытывают 26% опрошенных», — замечает пресс-служба hh.ru.
63% опрошенных заявили, что не боятся коронавируса и других вирусов. Все остальные затруднились ответить.
Среди тех, кто боится новой волны ковида, 44% планируют вернуться на удаленную работу.
Кроме того, опрос показал, что 68% жителей Челябинской области не используют средства индивидуальной защиты.
Лишь 2% опрошенных надевают маски, когда выходят из дома. 26% используют их в общественном транспорте и торговых центрах. Еще 4% носят маски на работе.
За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более семи тысяч тестов на коронавирус и получили 1256 положительных результатов, среди заболевших есть 59 школьников. Скончались три пациента.
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