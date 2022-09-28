Еще 1256 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 28 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более семи тысяч тестов на коронавирус и получили 1256 положительных результатов, среди заболевших есть 59 школьников, сообщает сегодня, 28 сентября, Минздрав Челябинской области.



Накануне с больничного по ковиду выписали 1572 человека. Продолжают лечение 14 тысяч 429 пациентов.



Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 100 человек.