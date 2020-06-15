К 5000 приближается число больных коронавирусом на Южном Урале

За сутки инфекцией заразилось 182 человека, 5 скончались.

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Количество больных коронавирусом в Челябинской области приближается к 5000. По данным оперативного штаба, на утро понедельника, 15 июня, общее число заболевших COVID-19 в регионе остановилось на цифре 4 993 человека. При этом 182 из них заразились инфекцией за последние сутки, а из больниц выписались 29 южноуральцев.



«Больных COVID-19 — 2 416 человек. За прошедшие сутки выписаны 29 человек. Всего 2 463 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 27 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Не уменьшается и число погибших. За сутки в регионе умерли 5 человек с коронавирусом. Для 4-х COVID-19 стал основной причиной смерти.

«За прошедшие сутки умерли 5 человек. От COVID-19: пациентка, 73 года, пациент, 77 лет, пациент, 65 лет, пациентка, 47 лет. От других причин: обширный ишемический инфаркт мозга, ковид сопутствующий — пациент, 85 лет»,— добавили в минздраве.

Напомним, что из-за роста числа больных коронавирусом областное правительство приняло решение не проводить парад военной техники в Челябинске. Он должен был состояться 24 июня, в перенесенный из-за инфекции День Победы. Также в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В четверг, 11 июня, он был продлён до конца месяца.

По всем вопросам связанным с коронавирусом можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Также, что в регионе действует обязательный масочный режим. Носить маску необходимо во всех общественных местах не только во избежание штрафа, но и для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.