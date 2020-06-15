«Вирус никуда не ушел»: Алексей Текслер на конкретных примерах показал важность мер профилактики

Губернатор Челябинской области еще раз призвал жителей к соблюдению противоэпидемических мероприятий.

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Алексей Текслер на своей странице в социальной сети еще раз призвал южноуральцев к благоразумию и объяснил, что расслабляться рано — коронавирус не дремлет. Губернатор отметил, что ситуация в регионе осложнилась.

«Большое количество наших земляков оказались на больничных койках, в том числе, с ковидными пневмониями. 25 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких, за их жизни борются врачи. Вирус никуда не ушел, он не прощает легкомыслия и безответственности», — отметил глава региона.

Так называемые завозные случаи в настоящее время играют не столь большую роль в распространении коронавируса по территории региона. В последнее время большее количество заражений происходит в семейных очагах. Алексей Текслер отметил, что происходит это от беспечности самих жителей, и привел несколько примеров.

«Семейные очаги. В Каслях собрались родственники на мероприятие, несколько десятков человек. Приехала даже родня из соседней области. Отмечали в закрытом помещении, о средствах защиты не думали. В итоге десять заболевших, возможно количество еще вырастет», — написал губернатор.

Были случаи заражения связанные и с грубым нарушением режима самоизоляции. о котором вот уже несколько месяцев твердят из «каждого утюга».

«Был случай, когда молодой человек приехал из другого региона с высоким уровнем заболеваемости. Общался с пожилыми родителям. У него выявили ковид. Сам он переболел. Но заразил родителей, отец скончался», — рассказал еще об одном случае Алексей Текслер.

Еще одной причиной широкого распространения коронавируса губернатор назвал невнимательность к себе и окружающим. По словам губернатора, медики регулярно отмечают случаи позднего обращения за квалифицированной помощью: не обращают внимания на новые симптомы и приравнивают болезнь к банальной простуде, когда по факту все оказывается намного сложнее.

«Надо помнить, что позднее обращение чревато самыми серьезными последствиями даже в молодом возрасте. Вирус, по-прежнему, угрожает каждому. Нужно носить маски, соблюдать дистанцию, быть осторожными и проявлять заботу о себе и своих близких. Ограничить общение в больших компаниях, минимизировать посещение мест массового скопления людей», — призвал южноуральцев глава региона.

Соблюдение всех мер предосторожности: ношение маски, частое мытье рук и антисептики, соблюдение социальной дистанции, — могут помочь избежать заражения. Количество заразившихся в последнее время неукоснительно растет, и в большей степени это происходит из-за халатного отношения самих жителей к своему здоровью.