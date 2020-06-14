Парада военной техники 24 июня в Челябинске не будет

Решение принято в связи с текущей эпидситуацией.

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В Челябинске не состоится Парад военной техники. Он должен был пройти 24 июня, в рамках перенесенного Дня Победы. Однако его решили отменить из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Данное решение объявили в пресс-службе правительства.

«В связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также риском дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

Напомним, сегодня, 14 июня, в Челябинской области был зафиксирован рекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 169 южноуральцев. Всего инфекцией за период пандемии заболело 4 188 человек, 2 434 из которых выздоровели. За сутки от коронавируса излечилось 35 жителей региона.