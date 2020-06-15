Соблюдение масочного режима в магазинах Челябинска проверили специалисты

В рамках рейда эксперты пришли к неутешительным выводам.

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Специалисты министерства общественной безопасности Челябинской области провели рейд по магазинам областной столицы. Задачей проверяющих было выяснить, как в торговых точках соблюдают масочный режим, и в случае необходимости провести работу с теми, кто не соблюдает предписания Роспотребнадзора.



Именно игнорирование масочного режима является одной из причин роста заболеваемости коронавирусом на Южном Урале. Нарушения обнаруживаются и в одном из магазинов Челябинска. На входе нет объявления, отсутствуют и дозаторы с антисептиком. Что именно не так в торговой точке пояснил заместитель министра общественной безопасности Валерий Устинов.

«Должна стоять охрана супермаркета и должен встречать посетителей, а те кто заходит без маски — рекомендовать им приобрести маску, либо за счет заведения и только после это посетитель может заходить в зал и приобретать товары»,— отметил Валерий Устинов.

Помимо этого сотрудники магазина неправильно носят маску, ткань которой не полностью прилегает к лицу. К проверке в торговой точке оказались не готовы. Специалисты обращают внимание и на покупателей, которые носят маски в карманах и надевают только по просьбе сотрудников министерства общественной безопасности.

В последние два месяца полицейские совместно с Росгвардией и МЧС проверили 480 магазинов области. Рейды проводили как в мелких торговых точках, так и в сетевых супермаркетах. Нарушения находили везде, отмечают специалисты.

Отметим, что за повторное нарушение покупателям грозит штраф от 1000 тысячи до 30000 рублей. Должностным лицам несоблюдение правил обойдется дороже — от 10000 до 50000 рублей. Самый большой штраф будут платить юридические лица — от 100000 до 300000 тысяч рублей.