Из-за коронавируса реформу первичного медицинского звена в России перенесли на 2021 год

Владимир Путин рассказал, когда ждать крупных вливаний

До пандемии коронавируса, да и сейчас, непомерно большую нагрузку несли и несут врачи первичного звена. В 2020 году они должны были получить значительную поддержку на государственном уровне. Президент России Владимир Путин пообещал, что запланированная программа поддержки будет реализована в 2021 году. Заявление прозвучало в четверг, 17 декабря, на ежегодной пресс-конференции главы государства.

«В этом году нам пришлось концентрировать необходимые ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Мы немножко сдвинули начало работы по развитию первичного звена, но о ней не забыли. Вместо 1 июля начнем 1 января. И все ресурсы будут использованы в предусмотренные сроки», — пообещал глава государства.

Президент также отметил: кое-что из запланированных мер поддержки удалось сделать уже в этом году. В частности медикам закупали автотранспорт.

Но основная задача программы — обеспечить стропроцентную доступность граждан к медицинским услугам.

