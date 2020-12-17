Владимир Путин: «Все, что связано с ограничениями, отражается на Уральском регионе»

Президент рассказал о мерах поддержки пострадавших от коронавируса отраслей

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о поддержке отраслей, которые сильнее всего пострадали из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Тему подняла журналистка из Екатеринбурга. Глава государства отметил, что Урал, как промышленный центр страны, ощутил непосредственное влияние экономических последствий локдауна.

«Наиболее пострадавшими отраслями являются авиационные и пассажирские перевозки, розница непродовольственных товаров и сфера услуг — фитнес-центры, кафе, рестораны, все, что с этим связано. Мы перенесли все платежи, кроме НДС, на более поздний срок, дважды выдавали гранты, дали кредиты под нулевую ставку, дали кредит под 2% с перспективой списания всего кредита в случае сохранения 90% списочного состава работников, списания 50% кредита в случае сохранения 80% работников. Мы перенесли на более поздний срок выплаты за аренду государственного имущества. Для малых и средних предприятий сократили отчисления в социальные фонды с 30% до 15%. Это целый набор мер, которые поддержали пострадавшие отрасли», — заявил Владимир Путин.

Для системообразующих отраслей предусмотрен отдельный пакет мер поддержки. Гражданское судостроение, по данным Владимира Путина, в этом году нарастило 30% объема производства. На поддержку граждан и промышленности направили 4,6 триллиона рублей, это 4,5% ВВП страны, из них 1 миллиард рублей напрямую направили на поддержку пострадавших отраслей, 838 миллиарда рублей — на поддержку граждан.

Владимир Путин отметил, что восстановление экономики страны зависит от того, как быстро власти смогут организовать массовую вакцинацию и снять ограничения. По прогнозам президента, экономические последствия пандемии удастся преодолеть в конце 2021 года — начале 2022-го.