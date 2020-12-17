«Для таких, как я, вакцину еще не создали»: Владимир Путин о том, почему не привился от коронавируса

Президент страны обозначил приоритетное право россиян на получение прививки

В четверг, 17 декабря, состоялась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Среди прочего журналистов интересовало, привился ли президент от коронавируса и почему наша страна готова продавать вакцину в другие страны, когда ее самим не хватает.

Президент ответил на оба вопроса.

«Я самым внимательным образом отношусь к рекомендациям специалистов. А они говорят, что существующая вакцина рассчитана на граждан определенного возраста. Для таких, как я, вакцину еще не создали. Но я обязательно сделаю такую прививку, когда это станет возможным», — рассказал Владимир Путин.

Президент заметил, что вакцинация остается одним из реальных путей преодоления пандемии, так как прививки помогают наработать популяционный иммунитет. Об этом говорят медики в нашей стране и во всем мире. Эффективность российской вакцины высокая и достигает 97%. При этом после нашей прививки не было ни одного серьезного случая побочных эффектов.

Владимир Путин заметил, что для массового производства вакцины в России пока не хватает производственных площадей — оборудования, заводов. Поэтому делиться с другими странами мы будем не конечным продуктом, а только компонентами вакцины. В свою очередь, наши партнеры из-за границы смогут вкладывать деньги в организацию промышленно производства вакцины, что только на руку самой России.

Что же касается прививочной кампании, приоритет остается за гражданами России.

«Прежде всего наша задача — провести вакцинацию внутри страны», — заявил Владимир Путин.

Напомним, Челябинская область получила на нужды массовой вакцинации 2 700 доз вакцины «Спутник V». На первом этапе прививку ставят медикам, педагогам, социальным работникам, волонтерам и полицейским.