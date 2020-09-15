За сутки от коронавируса вылечились 12 южноуральцев

Один человек скончался от COVID-19, еще у четверых он оказался сопутствующим.

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В Челябинской области за сутки COVID-19 подтвердился еще у 77 человек, среди которых пять школьников. Всего, по данным регионального Минздрава, на утро 15 сентября зарегистрировано 15532 заболевших коронавирусной инфекцией. Лечение продолжают проходить 2863 пациентов.

За сутки из больниц выписали 12 человек. По предписанию Роспотребнадзора продолжают оставаться закрытыми на карантин четыре класса. Пять человек скончались за сутки. От COVID-19 умер 84-летний мужчина. Остальные — от других причин, коронавирус являлся сопутствующим.

«Хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь с поражением сердца — пациентка, 84 года; атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий и аорты — пациент, 68 лет; сахарный диабет, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий — пациент, 66 лет; злокачественное новообразование — пациентка, 91 год», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, режим повышенной готовности в Челябинской продлится до 20 сентября. Сохраняется масочный режим.

Вопросы о коронавирусе южноуральцы могут задать по телефону горячей линии Минздрава: 8 (351) 240-15-16.