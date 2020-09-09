Класс копейской школы отправили на карантин из-за подозрения на COVID-19

Условно-положительный тест получила семиклассница.

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В копейской школе № 23 выявлен коронавирус. Условно-положительный анализ получила ученица 7-го класса. В связи с этим детей вместе с классным руководителем отправили на самоизоляцию, а аудитория, в которой занимались одноклассники предположительно заразившейся, была обработана. Информацию о заражении ребёнка COVID-19 сайту «Первый областной» подтвердила директор школы № 23 Наталья Леман. Тест ученицы в учебном заведении получили в понедельник, 7 сентября.



«Позвонила заведующая детской поликлиникой № 3, к которой мы относимся, и сказала, что выявлен условно-положительный результат. Мы проинформировали в течение трех часов Роспотребнадзор, издали приказ об карантинных мероприятиях. Оперативно сработал Роспотребнадзор, и выдали предписания, которые мы должны исполнить. Сегодня провели обработку кабинета. Девочка была в контакте 1 сентября на классном часе, в контакте с одноклассниками и классным руководителем»,— сообщила «Первому областному» директор копейской школы № 23 Наталья Леман.

Директор школы отметила, что сейчас класс, в котором училась девушка занимается на дистанционном обучении. По словам Натальи Леман, этот механизм в школе № 23 отработан. Предписание для класса действует до 14 сентября, при благоприятном исходе в следующий вторник, 15 сентября, дети выйдут на очное обучение, в противном случае они продолжат заниматься на дистанте.

На дистанционное обучение большинство школ Южного Урала перешли весной этого года, во время начала пандемии коронавируса. Летом было принято решение вывести детей на очное обучение, но с рядом ограничений, таких как разные звонки и перемены для классов, раздельные входы и походы в столовую.

Отметим, что по данным Минздрава Челябинской области на утро среды, 9 сентября, в Челябинской области выявлено 15 072 случая COVID-19. От болезни вылечилось 11 924 человека, ещё 2 700 южноуральцев продолжают находится в больницах.